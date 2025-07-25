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Большинство опрошенных россиян доверяют Путину и одобряют его курс

ФОМ: работу Путина одобряют 81% россиян
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Согласно данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), 81% россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина, а 79% выразили доверие к главе государства. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте фонда.

Как показали итоги опроса, только 8% респондентов придерживаются противоположного мнения относительно работы президента. Уровень недоверия к главе государства составил 12%.

Опрос также выявил, что 53% россиян оценивают деятельность российского правительства как скорее положительную, тогда как 25% считают ее неудовлетворительной. Работа премьер-министра Михаила Мишустина получила одобрение у 56% участников опроса, при этом 11% выразили недовольство его деятельностью.

ФОМ также уточнил, что если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то за партию «Единая Россия» готовы были бы проголосовать 39% респондентов. За ЛДПР выразили готовность отдать голоса 11% опрошенных, за КПРФ — 8%, за «Справедливую Россию» — 4%, а за «Новых людей» — 2%.

Исследование проводилось с 18 по 20 июля 2025 года в рамках еженедельного опроса «ФОМнибус». В нем приняли участие 1500 совершеннолетних граждан, проживающих в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ. Интервью с респондентами проводили по месту их жительства. Уточняется, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее Путин возглавил список общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали.

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