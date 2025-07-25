В РФ запустили проект по восстановлению популяции камчатского краба

Проект, направленный на восстановление популяции камчатского краба, запустили в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Из заявления следует, что ученые осуществили экспериментальный выпуск молоди камчатского краба в акватории залива Петра Великого около острова Русский.

По данным властей, в прошлом в южном Приморье можно было добывать до девяти тысяч тонн камчатского краба в год. Сейчас общемировой вылов всех видов крабов достигает 200 тыс. тонн в год, при этом на улов российских рыбаков приходится более четверти от данного количества.

Тем не менее специалисты предупредили, что популяция камчатского краба в заливе Петра Великого была подорвана. Одна из причин — разрушение естественной среды обитания этого вида ракообразных. В связи с этим эксперты пытаются создать в Приморском крае условия, необходимые для восстановления популяции камчатского краба.

24 июля главный специалист отдела туризма и экологического просвещения Дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий Якутии Светлана Слепцова рассказала, что в регионе продолжается успешное восстановление численности лесных бизонов, завезенных из Канады. В настоящее время на территории республики проживают около 320 особей, а ежегодный прирост составляет примерно 30 животных.

Ранее ученые нашли способ спасти исчезающие виды.