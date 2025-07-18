Ученые нашли способ спасти исчезающие виды

Ученые предлагают использовать технологии генной инженерии — те самые, что применяются в сельском хозяйстве и проектах по «воскрешению» вымерших животных — для восстановления генетического разнообразия и защиты исчезающих видов. Работа опубликована в журнале Nature Reviews Biodiversity.

Авторы, международная команда специалистов из университетов Восточной Англии, Копенгагена, фонда Colossal и других организаций, утверждают: в условиях стремительных изменений климата и разрушения среды обитания многие виды теряют ту самую генетическую вариативность, которая нужна для адаптации. Даже если численность популяции удаётся восстановить, генетические потери остаются — и могут обречь вид на вымирание в будущем.

Яркий пример — розовый голубь с острова Маврикий. Благодаря многолетним усилиям по разведению в неволе его численность выросла с 10 особей до более 600. Но несмотря на успех, анализ генома показал, что вид по-прежнему страдает от «геномной эрозии» — дефицита полезных генов и накопления вредных мутаций. Без вмешательства он может исчезнуть в течение следующих 50–100 лет. Генная инженерия способна восстановить утраченную вариативность, взяв за образец старые образцы ДНК из музейных коллекций.

Технология, уже доказавшая свою эффективность в создании устойчивых к засухе или вредителям сельскохозяйственных культур, может быть адаптирована для дикой природы. Ученые предлагают три основных направления: вернуть утраченное генетическое разнообразие, ввести полезные гены от близкородственных видов (например, устойчивость к жаре или болезням) и заменить вредные мутации на «здоровые» версии.

Однако, как подчеркивают авторы, любые вмешательства должны проводиться осторожно. Генная инженерия — это не замена традиционной охраны природы, а ее возможное дополнение. Необходимы поэтапные испытания, длительный мониторинг и участие местных сообществ в принятии решений.

«Мы не предлагаем волшебное решение, — отметил один из авторов, профессор Хернан Моралес из Копенгагена. — Но у нас есть инструменты, которые могут стать частью нового подхода: сочетания передовых технологий с проверенными методами сохранения природы».

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