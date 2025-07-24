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В Якутии растет популяция бизонов

Восстанавливаемая в Якутии популяция бизонов продолжила свой рост
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Якутии продолжается успешное восстановление численности лесных бизонов, завезенных из Канады. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист отдела туризма и экопросвещения Дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий Якутии Светлана Слепцова в рамках школы экологической журналистики «Живая тайга – 2025».

По данным специалистов, ежегодно в местных питомниках рождается около 30 телят, что способствует стабильному приросту популяции.

В республике бизоны обитают в питомниках «Усть-Буотама» (Хангаласский район), «Тымпынай» (Горный улус), «Тумара» (Сунтарский район), а также в природном парке «Живые алмазы Якутии» (Мирнинский район) и республиканском зоопарке «Орто-Дойду».

Сейчас численность лесных бизонов в Якутии составляет около 320 особей, при этом ежегодный прирост достигает примерно 30 животных.

В 2024 году в регионе была утверждена новая Концепция сохранения и расселения лесного бизона на период до 2035 года. На текущий момент главная задача — расширение ареала бизонов на западные территории Якутии, включая Лено-Вилюйское междуречье. Для этого в ресурсном резервате «Кейиктэ» открыт пункт мониторинга и охраны редких видов животных «Намана». Он станет центром расселения бизонов с перспективой дальнейшего распространения.

Проект по реакклиматизации лесного бизона в Якутии стартовал в 2006 году с ввоза первой партии из 30 особей из канадского национального парка «Элк Айлэнд». Позже, в 2011, 2013 и 2020 годах, из того же парка было доставлено ещё 90 бизонов. Благодаря этим усилиям популяция успешно восстанавливается.

Также в этом году ученые Якутии приступили к анализу возраста степного бизона, найденного в регионе.

Ранее эколог рассказал, что создание пастбищ в Восточной Сибири сделает Россию углеродно нейтральной.

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