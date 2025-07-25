В Калининграде подростки напали на мужчину после замечания

Калининградец пострадал, сделав замечание о шуме молодым людям. Видео фрагмент драки публикует «Клопс».

Инцидент произошел ранним утром 24 июля на улице Аксакова.

Около 5:30 местный житель сделал замечание шумной компании с балкона собственной квартиры. Однако его упрек был проигнорирован, поэтому горожанин решил лично разобраться с нарушителями порядка и спустился во двор.

В результате несколько человек напали на мужчину и принялись его избивать. Известно, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Какие именно он получил травмы, не уточняется.

Нападавших задержали сотрудники Росгвардии и передали их правоохранителям. В УМВД по Калининграду случившееся пока не комментировали.

Ранее в Уфе толпа жестоко избила семейную пару после отказа дать телефон.