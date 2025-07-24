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«Лужи крови были»: в Уфе толпа жестоко избила семейную пару после отказа дать телефон

В Уфе компания жестоко избила семейную пару
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Личный архив

Пара из Уфы пострадала после отказа дать незнакомцу телефон. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице Александра Невского. Как рассказала пострадавшая по имени Софья, они с мужем Дмитрием возвращались домой. В какой-то момент к ним подошел мужчина и попросил телефон. После отказа к паре подошел еще один незнакомец и стал проявлять агрессию.

Дмитрий оттолкнул подошедшего к нему мужчину, затем подбежали еще несколько человек и стали избивать. На Софью тем временем напала женщина из этой компании. Неизвестная колотила ее ногами и руками по голове.

«Лужи крови были, вся одежда ей залита», – рассказала женщина.

Позже компания скрылась с места. Пара дошла до магазина и вызвала медиков. Специалисты диагностировали у обоих супругов сотрясение мозга. Помимо этого, у них были гематомы и рваные раны.

Муж и жена обратились в полицию, на данный момент участников потасовки ищут. По словам Софьи, их было шесть-семь человек.

Ранее в Екатеринбурге отец и сын избили школьника за испорченную дверь в подъезде.

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