«Лужи крови были»: в Уфе толпа жестоко избила семейную пару после отказа дать телефон

Пара из Уфы пострадала после отказа дать незнакомцу телефон. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице Александра Невского. Как рассказала пострадавшая по имени Софья, они с мужем Дмитрием возвращались домой. В какой-то момент к ним подошел мужчина и попросил телефон. После отказа к паре подошел еще один незнакомец и стал проявлять агрессию.

Дмитрий оттолкнул подошедшего к нему мужчину, затем подбежали еще несколько человек и стали избивать. На Софью тем временем напала женщина из этой компании. Неизвестная колотила ее ногами и руками по голове.

«Лужи крови были, вся одежда ей залита», – рассказала женщина.

Позже компания скрылась с места. Пара дошла до магазина и вызвала медиков. Специалисты диагностировали у обоих супругов сотрясение мозга. Помимо этого, у них были гематомы и рваные раны.

Муж и жена обратились в полицию, на данный момент участников потасовки ищут. По словам Софьи, их было шесть-семь человек.

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