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Британец удивился уровню патриотизма в России

Уолш: визит в Петербург изменил мнение британца о патриотизме в России
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Россияне в большинстве одобряют курс внешней политики своей страны и выражают значительную поддержку вооруженным силам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш в опубликованном на YouTube видео.

По его словам, даже жители Запада, которые были критически настроены по отношению к России, после личного посещения страны отмечают высокий уровень патриотизма среди населения.

В качестве примера Уолш привел своего знакомого из Великобритании, который недавно побывал в Санкт-Петербурге и был удивлен масштабной поддержкой российской армии со стороны граждан. Обозреватель отметил, что его приятель, не симпатизировавший России, не ожидал увидеть настолько сплоченное и настроенное общество.

Обозреватель также добавил, что западные государства рассчитывали на иной общественный настрой в России, однако эти ожидания, по его мнению, не оправдались.

Ранее председатель Центрального духовного управления буддистов России (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил, что в России вырос уровень патриотизма у буддистов.

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