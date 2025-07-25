В Новосибирске подросток упал во время драки с приятелем и не смог подняться

В Новосибирске 16-летний подросток не выжил после драки с другом в магазине

Подросток подрался с другом в одном из магазинов Новосибирска и не выжил, сообщает областное СУ СКР.

Известно, что конфликт между несовершеннолетними произошел 23 июля на улице Титова. Полицейские прибыли на место происшествия, получив сообщение от свидетелей потасовки, и нашли пострадавшего без признаков жизни.

По данным Mash Siberia, жертву схватил за шею и повалил на пол его 15-летний знакомый, при падении 16-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы и больше не смог подняться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

Ранее под Калининградом мужчина напал на подростков и потребовал показать ему закладки.