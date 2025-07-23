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Под Калининградом мужчина напал на подростков и потребовал показать ему закладки

Под Калининградом мужчина избил подростка, подозревая его в торговле наркотиками
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Shutterstock

В Калининградской области мужчина напал на молодых людей, подозревая их в распространении наркотиков. Об этом «Клопс» рассказала мать 17-летнего Олега, одного из пострадавших.

Инцидент с участием несовершеннолетнего произошел 20 июля в поселке Малиновка под Зеленоградском, когда Олег вместе с одноклассником шел с пляжа к вокзалу. В какой-то момент к приятелям подошел неизвестный мужчина, на вид ему было около 30 лет. Он начал приставать и требовать показать места с «закладками».

Мужчина вел себя неадекватно и несколько раз настойчиво спросил, есть ли у подростков запрещенные вещества, а также потребовал показать историю звонков на телефоне. Олег ответил, что у них ничего нет, тогда нападавший схватил его за рюкзак, повалил на землю и ударил по лицу. Юноша смог отразить повторную атаку и получил небольшую ссадину при падении.

Драку разнимали прохожие и друзья нападавшего. После этого Олег пригрозил вызвать полицию, но агрессор заявил, что ему ничего не будет, и скрылся до приезда правоохранителей. Мать пострадавшего уверена, что ее сын не ввязался бы в драку первым, и надеется привлечь виновного к ответственности.

Ранее британских полицейских осудили за досмотр 15-летней девочки, которую подозревали в употреблении каннабиса, во время месячных.

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