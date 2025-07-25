В Крыму задержали подозреваемого в съемке антироссийского фильма по заказу Украины

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в работе на Главное управление разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый готовил видеоматериалы для антироссийского агитационного фильма, снятого на территории Севастополя.

По версии следствия, задержанный — сторонник украинских националистов и по собственной инициативе вступил в подпольную организацию, признанную в России террористической. С декабря 2024 года по март 2025 года он, предположительно, участвовал в разведывательной и диверсионной деятельности, координируемой украинскими спецслужбами.

Как утверждают в ФСБ, по указанию куратора мужчина провел видеосъемку, предназначенную для антироссийского фильма. Эксперты установили, что сценарий проекта содержит признаки политической ненависти, направленной на дискредитацию российской внешней политики в связи с присоединением Крыма и формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации. Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

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