В Госдуме опровергли введение единой формы в школах

Утвержденный ГОСТ на одежду для школьников не предусматривает введение единой формы. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что ряде Telegram-каналов начали распространять информацию, согласно которой в России введут ГОСТ на единую школьную форму. Однако, по словам парламентария, стандарт затрагивает только ткани и подкладки.

«Одежда должна быть сделана из той ткани, которая дышит, быстро сохнет. Когда ребенок побегал и вспотел — в холод согревает, которая не покрывается катышками через три дня после того, как ее надели и т.д.» — написала Буцкая.

21 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России не планируют стандартизировать школьную форму, хотя в ней нет ничего плохого. Он уточнил, что школа может самостоятельно устанавливать и вводить требования к одежде школьников.

Ранее психолог объяснила, как школьная форма отразится на обучении детей.