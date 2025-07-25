Большинство россиян признались, что им некогда заботиться о себе

Большинство (65%) россиян признались, что им некогда заботиться о себе и своем психическом и физическом здоровье, потому что они уделяют больше времени близким и родным. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 3,2 тыс. человек.

Некоторые уточнили, что их работа связана с помощью другим людям, поэтому им важнее заботиться о них, а не о себе.

При этом 31% опрошенных ответили, что стараются сначала заботиться о себе. По их мнению, для помощи остальным важно сначала привести в порядок себя.

«О себе. Потому что если со мной что-то случится, то некому будет заботиться потом о моих близких», – отметил участник опроса.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Некоторые из них добавили, что им удается совмещать и помогать как себе, так и окружающим.

Китайские ученые до этого установили, что забота о внуках может снижать риск развития деменции в возрасте 50 лет и старше. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 10 тысяч человек в возрасте от 50 до 79 лет. Оказалось, что у бабушек и дедушек, которые присматривали за внуками до 39 часов в неделю, риск развития деменции был на 24% ниже, чем у тех, кто вообще не занимался уходом за детьми.

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