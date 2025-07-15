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Врач рассказал, как поддержать здоровье сердца

Врач Кондрахин: режим сна и отдых помогут поддержать здоровье сердца
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Занятия спортом, отдых и режим сна помогут поддержать здоровье сердца. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Кроме того, он посоветовал стараться смотреть на все с оптимизмом и радовать себя любыми мелочами. Отдельно врач подчеркнул важность составления полезного рациона.

«Максимальную пользу несет рыба жирных сортов, например, скумбрия и лосось. Не стоит отказываться и от рыбьего жира в виде капсул — он также богат кислотами, полезными для сердца. Плюс необходимо добавить в рацион овощи и грудку курицы или индейки. А вот потребление соли, кофеина и алкоголя лучше минимизировать. И стоит отказаться от жареной, копченой и жирной пищи», — отметил Кондрахин.

По его словам, стоит также больше ходить пешком — не менее 30 минут со скоростью 5-6 километров в час. Для поддержания здоровья можно также принимать контрастный душ. Однако важно, чтобы показатель горячей воды составлял 40–45 градусов, а холодной — 10–20.

Врач-кардиолог флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе до этого рассказал «Газете.Ru», что хронический стресс может значительно повлиять на здоровье сердца. Чтобы снизить подобную нагрузку на сердце, стоит практиковать медитацию, глубокое дыхание, йогу или тайцзи (китайское боевое искусство, один из видов ушу).

Ранее был назван день недели, наиболее опасный для сердца.

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