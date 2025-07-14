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Назван неожиданный способ сохранить ясность ума после 50 лет

JAMA Network Open: забота о внуках снижает риск деменции у пожилых
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Pexels

Забота о внуках может снижать риск развития деменции в возрасте 50 лет и старше. К такому выводу пришли китайские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 10 тысяч человек в возрасте от 50 до 79 лет. Оказалось, что у бабушек и дедушек, которые присматривали за внуками до 39 часов в неделю, риск развития деменции был на 24% ниже, чем у тех, кто вообще не занимался уходом за детьми.

Такие данные были получены в результате проведения когнитивных тестов — участники регулярно проходили их в течение периода исследования.

По мнению авторов, позитивный эффект связан с более активной социальной и цифровой жизнью: такие пожилые люди чаще пользовались мобильными телефонами, выходили в интернет и реже чувствовали себя одинокими. Эти факторы объясняли до 37% наблюдаемого защитного эффекта.

В то же время чрезмерная занятость внуками — эквивалентная работе на полную ставку — не приносила пользы когнитивному здоровью. Исследователи предполагают, что в пожилом возрасте такая нагрузка может вызывать усталость и стресс, которые сводят на нет положительное влияние.

Ранее головоломки оказались полезны для формирования новых нейронов.

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