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Россиян предупредили об опасности сухих шампуней

Химик Дорохов: сухие шампуни представляют угрозу для дыхательных путей

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Сухие шампуни бывают двух видов — в порошке и в виде спрея. Несмотря на удобство и популярность, при частом использовании они могут привести к негативным последствиям для организма человека. Одна из главных причин — это химические компоненты, которые могут вызывать раздражение кожи головы, появление перхоти и стать причиной более серьезных проблем со здоровьем, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Основу сухого шампуня составляет сорбент — крахмал, тальк или глина, главная задача которого абсорбировать жир и загрязнения. Остатки абсорбентов могут со временем накапливаться на коже головы, приводить к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов, что вызовет появление перхоти и зуда. Иногда в составе шампуней используется синтетический абсорбент — октенилсукцинат алюминия, имеющий потенциальные канцерогенные свойства,» — объяснил он.

Спирт, который содержится в большинстве сухих шампуней, также может отрицательно влиять на состояние кожного покрова и вызывать нарушение баланса эпидермиса. Для создания необходимого давления в баллончике с шампунем в виде спрея используются бесцветные газы без запаха изобутан и бутан. Однако они способны вызывать мигрень, раздражение и аллергические реакции.

«Кроме того, аэрозольные сухие шампуни также представляют угрозу для дыхательных путей. Вдыхание мелких частиц, содержащихся в аэрозолях, может вызвать раздражение слизистых оболочек и привести к астматическим приступам у людей с предрасположенностью к ней», — отметил эксперт.

При выборе сухого шампуня стоит крайне внимательно изучать состав продукта, не использовать его для очищения волос на постоянной основе и регулярно мыть голову обычными жидкими шампунями, резюмировал Дорохов.

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