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Психолог объяснила, как мужчины выражают симпатию в переписке

Психолог Болзан: вовлеченность в переписку говорит о симпатии мужчины
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Вовлеченность мужчины в процессе переписки указывает на симпатию со стороны мужчины. Об этом kp.ru рассказала психолог Ника Болзан.

«Мужчина оперативно отвечает, проявляет инициативу в переписке, задает вопросы, комментирует ваши ответы, использует смайлики. Обратите внимание, интересуется ли он вашим днем, сам ли делится своими мыслями и переживаниями — такие детали выдают настоящую симпатию», — пояснила специалист.

Она отметила, что влюбленность заставляет человека проявлять интерес к жизни другого, а также вызывает желание поддерживать эмоционально. К признакам чувств Болзан также отнесла стремление поднять настроение с помощью шуток.

Психолог добавила, что в реальной жизни мужчины могут выражать симпатию через желание защитить партнера. Кроме того, он будет реагировать на настроение или замечать малейшие изменения в вашей внешности.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что за состоянием влюбленности стоит целый коктейль гормонов и нейромедиаторов, меняющих как поведение, так и физическое состояние человека. Влюбленность, по ее словам, начинается с выброса фенилэтиламина — вещества, которое вызывает прилив энергии, заставляет забыть о сне и еде, а также фокусирует внимание на объекте симпатии. Также организм активирует адреналин.

Ранее стало известно, почему мы чувствуем «бабочек в животе» при влюбленности.

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