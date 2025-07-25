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До 10 тысяч магистральных тягачей могут вернуть лизинговым компаниям из-за профицита

«Ведомости»: в России растет профицит грузового автотранспорта
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Siwakorn1933/Shutterstock/FOTODOM

В России наблюдается рост профицита грузового автотранспорта, и лизинговые компании могут столкнуться с возвратом до 10 000 магистральных тягачей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В публикации отмечается, что с января по май 2025 года было зафиксировано, что провозная мощность грузоперевозчиков на 44% превысила спрос на перевозку грузов. Это на девять процентных пунктов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

До этого сообщалось, что в России могут запретить автоперевозчикам работать с анонимными заказчиками, чтобы снизить поток контрабанды и опасных грузов.

Законопроект о новых правилах для грузовых перевозок автомобильным транспортом был рассмотрен Госдумой в первом чтении в июле 2024 года. Поправки разработали Минтранс и Ространснадзор. Документ, в частности, предусматривает создание реестра ответственных грузоперевозчиков. В случае невнесения данных грузовые автомобили категорий N2 и N3 с максимальной массой свыше 3,5 тонны не смогут осуществлять перевозки.

Ранее в России резко упала стоимость автомобильных грузоперевозок.

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