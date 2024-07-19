В России займутся созданием реестра грузовых автоперевозчиков

23 июля в Государственной думе будет рассмотрен законопроект о новых правилах для грузовых перевозок автомобильным транспортом. Об этом пишет газета «Известия».

Предложение Минтранса и Ространснадзора включает создание реестра ответственных грузоперевозчиков из-за широкого распространения нарушений режима труда и отдыха водителей грузовиков, что приводит к увеличению аварийности на дорогах.

В 2023 году Ространснадзор провел более 1,2 миллиона профилактических мероприятий, выявив основные нарушения, влияющие на безопасность перевозок — это несоблюдение режимов труда и отдыха водителями.

Госдума отмечает, что основная причина нарушений заключается в недостаточном контроле за грузовыми перевозками после отмены лицензирования и перехода к уведомительному порядку начала перевозочной деятельности с 2009 года.

Для улучшения ситуации с аварийностью на дорогах предлагается цифровизация процесса перевозок и использование электронного документооборота. Создание электронного реестра перевозчиков позволит обеспечить онлайн-контроль за грузовым транспортом.

В случае невнесения данных в реестр грузовые автомобили категорий N2 и N3 с максимальной массой свыше 3,5 тонн не смогут осуществлять перевозки.

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