В России резко упала стоимость автомобильных грузоперевозок

В России в январе 2025 года средняя стоимость на перевозку грузов автотранспортом снизилась на 7%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные логистической платформы «Монополия».

«Динамика ставок в 2024 г. на платформах из-за разных моделей бизнеса и методик оценки была разнонаправленной. Индекс ATI.SU FTL, который отражает динамику цен на грузоперевозки по 100 наиболее популярным направлениям в стране, снизился на 8%», — говорится в сообщении.

По данным источника, в 2024 году средняя ставка на перевозки по стране была на уровне 69,6 рублей за километр, что на 8% больше, чем в 2023 году, при этом в этот год был отмечен аномальный рост тарифов, которые с января прошлого года начали снижаться. При этом с начала 2025 года тарифы стали уменьшаться в цене еще быстрее. Так, за январь стоимость снизилась на 6% и составила 68 рублей за километр, а за февраль – на 9% с показателем 65 рублей за километр.

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