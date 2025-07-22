Стало известно, как россиян могут наказать за опоздание на работу из-за дождя

Сотрудники, которые опоздают на работу из-за дождя, могут не получить оплату за время, проведенное в пути до офиса. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она отметила, что при работе по договору у работников есть обязательный к соблюдению распорядок дня.

«Но бывают обстоятельства, которые не зависят от работника. В частности, погодные условия, работа транспорта и так далее. В таком случае избежать проблем в связи с опозданием можно, если взять соответствующую справку от организации, ответственной за сложившуюся ситуацию в той или иной сфере», — отметила Георгиева.

По ее словам, это потребуется в случае, если работодатель решит проверить добросовестность подчиненного. Так, доказательством уважительной причины опоздания, например, могут стать сообщения средств массовой информации. Однако прежде всего юрист посоветовала предупредить своего руководителя о проблеме в письменной форме.

Юристы до этого говорили, что внезапный ливень, вызвавший, к примеру, перекрытие дорог, может быть признан уважительной причиной для опоздания или отсутствия сотрудника на рабочем месте, и работодатель обязан принять это во внимание.

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