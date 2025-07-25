Россиянин нашел в лесу «кровоточащее сердце»

Россиянин пошел в лес по грибы и неожиданно нашел там необычное «кровоточащее сердце». Об этом сообщается на странице ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» во «ВКонтакте».

В публикации подчеркивается, что местный житель нашел гриб в форме сердца, покрытый красными каплями, в лесу неподалеку от деревни Лобаново.

До этого старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, что ежегодно регистрируются сотни случаев отравлений грибами, причем не только ядовитыми, но и условно-съедобными видами. Дело в том, что опасность может скрываться не в самом грибе, а в месте его произрастания и сбора.

Также доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач рассказала, что грибы богаты питательными веществами: витаминами B, C и D, клетчаткой, минералами, включая калий, фосфор, кальций. Они являются хорошим источником белка и превосходят по этому показателю большинство овощей. Однако для того чтобы получить от них пользу, необходимо правильно их обрабатывать от вредителей — бактерий и насекомых. Если не предпринять меры по очищению и вывариванию грибов, есть риск заразиться через грибы бактериальной инфекцией.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, чем могут быть опасны даже съедобные грибы.