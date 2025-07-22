Россиянам назвали места, где ни в коем случае нельзя собирать грибы

Ежегодно регистрируются сотни случаев отравлений грибами, причем не только ядовитыми, но и условно-съедобными видами. Дело в том, что опасность может скрываться не в самом грибе, а в месте его произрастания и сбора, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Грибы обладают уникальной способностью накапливать тяжелые металлы и токсины из окружающей среды. Особенно опасны экземпляры, собранные вблизи автомобильных трасс, промышленных зон или в черте города. Даже благородные белые грибы или подберезовики, выросшие в этих местах, могут содержать опасные концентрации таких тяжелых металлов, как, например, свинец и кадмий. Концентрация тяжелых металлов в грибах возле дорог может превышать допустимые нормы в десятки раз», — объяснила она.

Другая угроза — неправильное хранение и обработка. Многие считают, что достаточно просто почистить и сварить грибы, однако это заблуждение. Даже те грибы, что мы привыкли считать съедобными, требуют особого подхода и обработки. Например, грузди перед приготовлением необходимо вымачивать не менее 48 часов с регулярной сменой воды, чтобы удалить горький млечный сок, способный вызвать симптомы отравления.

«При неправильной сушке и хранении в грибах может развиваться плесень, вырабатывающая опасные микотоксины. Большинство микотоксинов не разрушаются при термической обработке и могут вызывать поражение печени и ЖКТ. Покупать сушеные грибы стоит только в проверенных магазинах, где есть документы, подтверждающие безопасность продукции», — рассказала эксперт.

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