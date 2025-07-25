Названы опасные заболевания, на которые указывают холодные ноги

Холодные ноги — не просто дискомфорт, а важный сигнал организма, который может указывать на проблемы с сердцем и сосудами, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ануш Аветисян.

По ее словам, нередко постоянное ощущение холода в конечностях связано с нарушением кровообращения — в таких случаях кровь хуже достигает тканей, и ноги замерзают даже в тепле.

«Главной причиной холодных ног при сердечных заболеваниях является нарушение работы сосудов и ухудшение тока крови. При нарушении кровоснабжения, характерном для атеросклероза (заболевания, при котором сосуды сужаются из-за «холестериновых» бляшек), кровь хуже поступает в мелкие артерии ног, что вызывает их похолодание, онемение и даже боль при умеренной физической нагрузке (ходьба)», — рассказала специалист.

Также данный симптом может сопровождать хроническую сердечную недостаточность, когда «насосная» функция сердечной мышцы не справляется с перекачиванием крови, и в области нижних конечностей появляются отеки.

Кроме того, как обратила внимание кардиолог, ощущение холодных ног может сигнализировать о болезни Рейно – это заболевание нервной системы, характеризующееся спазмом периферических (мелких) сосудов в ответ на холодовое воздействие или на стрессовую реакцию. При данном заболевании кожа становится бледной и даже синюшной, холодной на ощупь.

«Еще одна патология, на которую может указывать данный симптом — облитерирующий эндартериит. Это хроническое заболевание, при котором внутри мелких артерий происходит воспаление и утолщение их внутренней стенки, что приводит к сужению и даже полному закрытию сосуда», - добавила врач.

Также, по ее словам, холодные ноги могут быть симптомом варикоза. Это расширение вен с нарушением работы венозных клапанов, что вызывает застой крови в ногах и приводит к тяжести, боли, отекам и появлению расширенных вен, видимых под кожей.

«Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — более тяжелое состояние, возникающее из-за длительного нарушения венозного оттока, что приводит к появлению отеков, чувства тяжести, боли, судорог, онемения ног, изменения цвета и структуры кожи, а при запущенных формах — трофическим язвам. Холодные ноги при ХВН могут быть связаны с нарушением кровообращения и снижением притока кислорода к тканям, что приводит к снижению температуры кожи и ощущениям онемения и покалывания, особенно при остром течении или обострениях заболевания», - продолжила Аветисян.

Также симптом «холодных» ног может возникать при сахарном диабете. Происходит это главным образом из-за нарушения кровообращения — поражения мелких сосудов (ангиопатии), а также вследствие диабетической нейропатии (повреждение периферических нервных волокон), которая снижает чувствительность и нарушает регуляцию тонуса сосудов в ногах.

«Холодные ноги – это тревожный симптом, особенно если сопровождаются онемением, покалыванием, быстрой утомляемостью или изменением цвета кожи. Он требует обращения к врачу и комплексной диагностики, поскольку игнорирование подобных признаков может привести к серьезным осложнениям, включая инфаркт и инсульт. Следите за своим здоровьем: если ваши ноги постоянно мерзнут без видимой причины, особенно если есть другие симптомы, это повод обратиться к специалисту для обследования сердца и сосудов. Такой простой, на первый взгляд, сигнал поможет выявить и предупредить опасные заболевания на ранней стадии», — резюмировала Аветисян.

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