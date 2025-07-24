Трамп после смерти Халка Хогана заявил, что «рестлера будет очень не хватать»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть Халка Хогана, заявив, что его будет очень не хватать. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Сегодня мы потеряли нашего верного друга «Халкстера». Халк Хоган был невероятно сильным, выносливым, умным, с огромным сердцем <...> Халка Хогана будет очень не хватать!» — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Хоган развлекал фанатов по всему миру и его культурное влияние было огромным. Также президент США передал супруге рестлера Скай и его семье «самые теплые пожелания и любовь».

24 июля на 72-м году жизни скончался Халк Хоган — культовый рестлер скончался во Флориде в результате остановки сердца. Незадолго до трагедии супруга шоумена опровергала слухи, что Хоган находится в состоянии комы. При этом СМИ писали, что спортсмен страдал от осложнений после операции, которую ему провели в мае.

Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Также был фронтменом группы «The Wrestling Boot Band», единственный альбом которой «Hulk Rules» попал в чарт Billboard Top Kid Audio в 1995 году.

Ранее экс-чемпион UFC Тактаров отреагировал на смерть Хогана.