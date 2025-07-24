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Трамп прокомментировал смерть Халка Хогана

Трамп после смерти Халка Хогана заявил, что «рестлера будет очень не хватать»
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Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть Халка Хогана, заявив, что его будет очень не хватать. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Сегодня мы потеряли нашего верного друга «Халкстера». Халк Хоган был невероятно сильным, выносливым, умным, с огромным сердцем <...> Халка Хогана будет очень не хватать!» — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Хоган развлекал фанатов по всему миру и его культурное влияние было огромным. Также президент США передал супруге рестлера Скай и его семье «самые теплые пожелания и любовь».

24 июля на 72-м году жизни скончался Халк Хоган — культовый рестлер скончался во Флориде в результате остановки сердца. Незадолго до трагедии супруга шоумена опровергала слухи, что Хоган находится в состоянии комы. При этом СМИ писали, что спортсмен страдал от осложнений после операции, которую ему провели в мае.

Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Также был фронтменом группы «The Wrestling Boot Band», единственный альбом которой «Hulk Rules» попал в чарт Billboard Top Kid Audio в 1995 году.

Ранее экс-чемпион UFC Тактаров отреагировал на смерть Хогана.

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