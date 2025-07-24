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Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО

Путин высоко оценил идею приложения для ветеранов СВО
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Президент России Владимир Путин поддержал идею создания приложения для возвращения ветеранов специальной военной операции (СВО) к мирной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с российским лидером сообщил, что программа совмещена с мессенджером MAX и будет запущена в ближайшее время.

По словам главы региона, идет разработка «цифрового маршрута возвращения к мирной жизни», власти региона с помощью приложения смогут получать информацию в том числе о ходе реабилитации ветеранов. Сами ветераны СВО также смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы.

«Очень хорошая идея. Надо только чтобы практика состоялась», — ответил Путин.

До этого первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер MAX на «голову выше» других конкурентных площадок и уже по функциональности обогнал WhatsApp. По его словам, в начале июля количество пользователей сервиса превысило 2 млн человек. Теперь россиянам доступны групповые звонки. Сервис также позволяет видеть сетку участников и демонстрировать экран.

MAX позиционируется как российская цифровая платформа, которая объединяет в себе мессенджер и доступ к различным сервисам, в том числе государственным. Проект разработан компанией VK при участии структур «Ростеха» и поддержке Минцифры. Бета-тестирование сервиса приложения началось в марте 2025 года.

Ранее мессенджер MAX попал в топ-10 самых популярных приложений Google Play.

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