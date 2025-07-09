В Госдуме рассказали о функционале мессенджера MAX

Мессенджер MAX на «голову выше» других конкурентных площадок и уже по функциональности обогнал WhatsApp. Об этом заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в начале июля количество пользователей сервиса превысило 2 млн человек. Теперь россиянам доступны групповые звонки. Сервис также позволяет видеть сетку участников и демонстрировать экран.

«Динамика просто реактивная, ведь всего десять дней назад была новость о первом миллионе. Видимо, агрессивное продвижение MAX (в том числе с участием представителей российской блогосферы) оказалось эффективным ходом», — заявил Горелкин.

По словам депутата, продвижение необходимо, чтобы укрепить позиции MAX для правительства России, которому предстоит решить, какой продукт достоин статуса «национальной цифровой платформы». Он отметил, что по объективным причинам платформа обгоняет конкурентов.

MAX позиционируется как российская цифровая платформа, объединяющая мессенджер и доступ к различным сервисам, в том числе государственным. Проект разработан компанией VK при участии структур «Ростеха» и поддержке Минцифры. Бета-тестирование сервиса приложения началось в марте 2025 года.

Ранее в России появился сервис знакомств для серьезных отношений.