Что такое Сахаровский центр и почему суд решил его ликвидировать

Минюст потребовал в судебном порядке ликвидировать Сахаровский центр из-за «систематических грубых и неустранимых нарушений закона». 18 августа Мосгорсуд удовлетворил этот иск. Представители общественной организации настаивали на отклонении иска, а также назвали претензии Минюста «безжалостным формализмом». Ранее у центра отобрали все помещения на Земляном валу в Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд удовлетворил административный иск столичного управления Минюста о ликвидации Сахаровского центра (признан в РФ иноагентом), сообщили российские информагентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

«Московский городской суд принял решение о ликвидации Региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», — говорится в заявлении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Согласно вердикту судьи, региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» исключат из государственного реестра юридических лиц.

Суть претензий

В ходе проверки в деятельности центра были выявлены «систематические грубые и неустранимые нарушения закона». В частности, утверждается, что центр, будучи зарегистрированным в Москве, вел деятельность и в других регионах. Минюст посчитал «нарушением территориальной сферы деятельности» тот факт, что центр организовал передвижную выставку «Андрей Сахаров — человек-эпоха» в регионах, где у него нет отделений.

«Это безжалостный формализм, который к реальной жизни отношения не имеет. Мы живем в эпоху интернета, и деятельностью в одном регионе ни одна организация сегодня не ограничивается», — сказала адвокат центра Марина Агальцова.

Сахаровский центр, как утверждает Минюст, размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что привлекался к административной ответственности. Ведомство также заявило о нарушениях в учредительных документах центра.

Представители Сахаровского центра не признали нарушения и настаивали на отклонении иска, а также заявили, что решение суда поставит крест на деятельности организации.

О центре

Сахаровский центр был открыт в 1996 году по инициативе второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннэр. Центр организовывал мероприятия на правозащитную тематику. Здесь также обсуждались в разных форматах культурные, социальные и общественные проблемы, не входившие в государственную повестку.

В архив собирали документы по истории диссидентства и политических репрессий в СССР. В 2012 году в центре показали документальную ленту «Покушение на Россию», в которой ставилась под сомнение легитимность избрания Владимира Путина президентом.

В 2014 году организацию признали НКО-иноагентом.

В марте 2015 года именно в Сахаровском центре прошла церемония прощания с застреленным недалеко от Кремля политиком Борисом Немцовым.

В январе 2023-го власти Москвы уведомили центр о расторжении договора аренды на здания центра, выставочного зала и музея-квартиры на Земляном Валу. При этом музей-квартира академика Сахарова должен был быть освобожден уже к 24 февраля, а здание самого центра (особняк XIX века, ранее входивший в комплекс усадьбы Усачевых-Найденовых) — к 24 апреля.

«Сегодня история центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу», — прокомментировала решение властей администрация центра.

В том же месяце Таганский районный суд Москвы оштрафовал исполнительного директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского на 3 млн рублей сразу по десяти делам по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (непредставление или несвоевременное представление иноагентом требуемых законодательством сведений в уполномоченный орган).

Генпрокуратура ранее также объявила нежелательной в России американскую организацию The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова), посчитав, что «ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».