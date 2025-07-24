Среди пассажиров разбившегося Ан-24 была семья с маленьким ребенком

На борту самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, находились супруги Сергей и Наталия Шиян с маленькой дочкой. Об этом рассказала РИА Новости мать Сергея Людмила.

«Это мой сын, невестка. С ними их маленькая девочка, 1,5 года. Летели в Тынду из Благовещенска, сидели вместе», — заявила она.

По ее словам, сами они жили в Хабаровске, а в Благовещенске гостили три дня, после чего собирались лететь к родителям невестки. Женщина отметила, что все еще надеется на то, что ее сын с семьей летели другим рейсом.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей.