На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Среди пассажиров разбившегося Ан-24 была семья с маленьким ребенком

РИА: на борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком
true
true
true
close
Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

На борту самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, находились супруги Сергей и Наталия Шиян с маленькой дочкой. Об этом рассказала РИА Новости мать Сергея Людмила.

«Это мой сын, невестка. С ними их маленькая девочка, 1,5 года. Летели в Тынду из Благовещенска, сидели вместе», — заявила она.

По ее словам, сами они жили в Хабаровске, а в Благовещенске гостили три дня, после чего собирались лететь к родителям невестки. Женщина отметила, что все еще надеется на то, что ее сын с семьей летели другим рейсом.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее сообщалось, что на борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей.

Все новости на тему:
Крушение Ан-24 в Тынде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами