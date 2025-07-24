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Девушка прекратила общение с родителями, променявшими ее выпускной на поиск редкой лабубу

People: родители променяли выпускной дочери ради поиска редкой лабубу
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dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Девушка в США прекратила общение с родителями, променявшими ее выпускной на поиск редкой куклы лабубу, пишет People.

По словам девушки, родители удочерили ее в младенчестве, а спустя восемь лет родили «чудо-ребенка» — младшую сестру, которую в семье называют Принцессой. Девочка получала все, что хотела, не сталкивалась с наказаниями и постоянно была в центре внимания. Старшая дочь, напротив, чувствовала себя на вторых ролях.

«Мне не делали ничего ужасного, но я всегда ощущала, что на втором плане», — жалуется американка.

Со временем она стала все чаще оставаться у своего бойфренда, где ее «принимали с теплом», а дома появлялась все реже. Кульминация конфликта произошла в день выпускного — одного из немногих событий, куда она просила родителей прийти. Вместо этого они уехали за «очень редкой» куклой лабубу стоимостью $350, которую захотела младшая сестра. На церемонию мать с отцом приехали в последний момент — когда выпускники уже бросали в воздух шапочки.

Оскорбленная выпускница уехала с церемонии с парнем и с тех пор живет у него. Родители пытались наладить контакт — звонили, писали, извинялись, а затем перевели ей $100, думая, что дело в деньгах. Однако девушка отказалась общаться.

Теперь они угрожают заявить о ней как о пропавшей без вести и даже связаться с ее будущим колледжем, если она не вернется домой. Однако, будучи совершеннолетней, девушка считает, что имеет право жить отдельно.

Пользователи сети поддержали американку. Комментаторы назвали поведение родителей «токсичным», а ее поступок — «абсолютно оправданным».

Ранее куклы лабубу начали сжигать из-за теории о демоне.

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