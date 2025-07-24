Власти хотят закрепить цены на продукты в договорах с торговыми сетями

«Известия»: цены на ряд социально значимых товаров могут быть зафиксированы в РФ

Власти и участники рынка обсуждают возможность закрепить в контрактах между производителями и торговыми сетями фиксированные цены на социально значимые продукты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Минсельхоза.

Ведомство предложило Минпромторгу сформулировать свою позицию по этому вопросу. Какие именно товары попадут в список — решит правительство. Следить за соблюдением условий контрактов будут Минсельхоз, Минпромторг и ФАС.

По данным источников издания, в список могут войти, в частности, овощи и куриные яйца. В ФАС заявили, что поддерживают заключение двусторонних договоров между сетями и поставщиками, включающих фиксированные объемы поставок, ценовой диапазон и ответственность сторон. По мнению службы, это поможет сгладить сезонные колебания цен на продовольствие.

Ранее россиянам пообещали, что овощи резко подешевеют.