На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти хотят закрепить цены на продукты в договорах с торговыми сетями

«Известия»: цены на ряд социально значимых товаров могут быть зафиксированы в РФ
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Власти и участники рынка обсуждают возможность закрепить в контрактах между производителями и торговыми сетями фиксированные цены на социально значимые продукты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Минсельхоза.

Ведомство предложило Минпромторгу сформулировать свою позицию по этому вопросу. Какие именно товары попадут в список — решит правительство. Следить за соблюдением условий контрактов будут Минсельхоз, Минпромторг и ФАС.

По данным источников издания, в список могут войти, в частности, овощи и куриные яйца. В ФАС заявили, что поддерживают заключение двусторонних договоров между сетями и поставщиками, включающих фиксированные объемы поставок, ценовой диапазон и ответственность сторон. По мнению службы, это поможет сгладить сезонные колебания цен на продовольствие.

Ранее россиянам пообещали, что овощи резко подешевеют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами