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Россиянину грозит 118 лет за перевозку нелегалов

Mash: челябинцу грозит 118 лет тюрьмы за перевозку нелегалов в Греции
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Telegram-канал Mash

В Греции задержали 37-летнего гражданина РФ Владимира Котельникова, которому грозит 118 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По данным журналистов, уроженец Челябинска приехал в Грецию на заработки, но стал жертвой обмана. Как рассказал президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, работодатели отобрали у Котельникова паспорт и заставили перевозить нелегалов на яхте.

Когда судно проплывало мимо острова Родос, его остановили пограничники. Котельников был задержан.

Мельников добавил, что по аналогичному обвинению в тюрьмах Греции находятся еще 36 граждан РФ.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае участники организованной преступной группировки (ОПГ) пойдут под суд по статье об организации незаконной миграции. По данным следствия, в 2022-м году фигуранты организовали не менее 180 иностранным гражданам незаконный въезд в РФ, оформляя для них фиктивные гостевые приглашения.

Ранее в Госдуме фразой из трех слов описали позицию по мигрантам.

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