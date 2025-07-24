На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохожий изнасиловал женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью

HLN: прохожий в Ницце изнасиловал женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью
true
true
true
close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Ницце девушку, которая пыталась свести счеты с жизнью, изнасиловал прохожий, пишет издание HLN.

В центре Ниццы произошел инцидент: в ночь с воскресенья на понедельник 22-летняя женщина, находившаяся в беспомощном состоянии, стала жертвой изнасилования. Как сообщают французские СМИ, она приняла большое количество медикаментов и лежала без сознания на площади Гарибальди. В этот момент, около 4 четырех часов утра, к ней подошел мужчина, который, вместо того чтобы оказать помощь, якобы воспользовался её уязвимым положением и изнасиловал ее прямо на улице.

Пострадавшую обнаружили прохожие и немедленно доставили в больницу экстренными службами. Подозреваемый — 48-летний мужчина с французским гражданством — был задержан вскоре после нападения. Известно, что в 2022 году он уже привлекался к ответственности за публичное непристойное поведение. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье об изнасиловании лица, находящегося в состоянии особой уязвимости.

Ранее в США учительницу христианской школы обвинили в изнасиловании девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами