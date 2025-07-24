Прохожий изнасиловал женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью

В Ницце девушку, которая пыталась свести счеты с жизнью, изнасиловал прохожий, пишет издание HLN.

В центре Ниццы произошел инцидент: в ночь с воскресенья на понедельник 22-летняя женщина, находившаяся в беспомощном состоянии, стала жертвой изнасилования. Как сообщают французские СМИ, она приняла большое количество медикаментов и лежала без сознания на площади Гарибальди. В этот момент, около 4 четырех часов утра, к ней подошел мужчина, который, вместо того чтобы оказать помощь, якобы воспользовался её уязвимым положением и изнасиловал ее прямо на улице.

Пострадавшую обнаружили прохожие и немедленно доставили в больницу экстренными службами. Подозреваемый — 48-летний мужчина с французским гражданством — был задержан вскоре после нападения. Известно, что в 2022 году он уже привлекался к ответственности за публичное непристойное поведение. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье об изнасиловании лица, находящегося в состоянии особой уязвимости.

Ранее в США учительницу христианской школы обвинили в изнасиловании девочки.