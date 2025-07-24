Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев провел выездное заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом заседания Дмитрию Медведеву были продемонстрированы востребованные образцы вооружения, а также специальная техника и средства поражения.

Заместитель председателя Совбеза осмотрел артиллерийские и зенитные прицелы, системы защиты кабин тягачей, бронированные автомобили, а также мобильные пулеметные установки.

Дмитрий Медведев регулярно проводит заседания рабочей группы ВПК и посещает предприятия оборонной промышленности. Предыдущее заседание состоялось 14 мая, где, в частности, обсуждались инвестиционные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на оборонном заводе, расположенном в Перми.

Рабочая группа при ВПК была создана 10 января 2023 года в соответствии с распоряжением Дмитрия Медведева. Данная структура осуществляет контроль за производством востребованных образцов вооружения.

Ранее Медведев пообещал, что удары по Киеву продолжатся с возрастающей силой.