В РФ из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого за махинации на 600 млн рублей

Турция передала России мужчину, который находился в международном розыске. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, гражданин РФ занимался махинациями в период с 2012 по 2017 годы. Он создал ОПГ, которая получила деньги от долевого строительства жилых комплексов в Москве и Волгограде. Однако члены группы использовали средства не по назначению, из-за чего люди лишились и денег, и жилья.

«В результате преступных махинаций денежные средства в размере около 600 миллионов рублей были присвоены сообщниками», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего в 2017 году возбудили уголовное дело. Главный фигурант скрылся на территории другого государства, но в России его заочно приговорили к заключению под стражу, позже в том же году объявили в международный розыск.

Мужчину задержали в другой стране и доставили в Турцию, чтобы передать представителям России. В ближайшее время его доставят в Россию.

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