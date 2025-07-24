В столичном депздраве расссказали о новом штамме коронавируса «стратус»

Новый штамм коронавируса «стратус» в линейке вирусов наблюдается в Москве с мая, его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Одной из ключевых задач департамента здравоохранения остается своевременное реагирование на эпидемиологические изменения, и для этого регулярно проводится полногеномное секвенирование всей линейки респираторных вирусов», — заявили в департаменте.

По его результатам наблюдается штамм коронавируса «стратус» XFG в линейке вирусов с мая текущего года. В депздраве пояснили, что на текущий момент его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%, ситуация находится на контроле.

Накануне сообщалось, что новый штамм COVID-19 активно распространяется по миру. В России зафиксировано уже 114 случаев заражения «стратусом», больше половины из них — в Москве.

Специалисты сообщают, что этот штамм похож на другие варианты «омикрона» и переносится большинством пациентов достаточно легко, но может представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом. «Стратус» очень заразен, а одной из особенностей является быстро появляющаяся осиплость голоса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было раскрыто, почему COVID-19 «бьет» по иммунитету после выздоровления.