«Бояться не нужно»: в Госдуме объяснили, зачем нужна комиссия из-за частых больничных

Минздрав РФ предложил обязать медиков передавать документацию врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности оформлялся пациенту более четырех раз в течение шести месяцев. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила «Газете.Ru», что такие меры необходимы для предотвращения серьезных заболеваний.

«Ничего страшного здесь абсолютно нет. Напротив, нужно убеждать окружающих в том, что если появилась какая-то болезненность, и жизнь сопряжена с частыми заболеваниями, обязательно нужно выяснить, в связи с чем такие частые заболевания происходят. Если это только не связано, например, с общением со множеством людей, как это бывает у продавцов в магазинах, когда много людей, особенно в период сезонных заболеваний, проходит и может заразить. На мой взгляд, медико-социальная экспертиза или комиссия — это как раз тот орган, который может помочь человеку вовремя предотвратить какое-то серьезное заболевание, на начальном этапе обнаружить его и вылечить. И это очень важно, потому что можно продлить жизнь и обеспечить здоровое долголетие себе, что для окружающих тоже очень, конечно, хорошо», — сказала она.

По словам Бессараб, комиссия никак не повлияет на карьеру работника, поэтому бояться ее не нужно.

«Бояться этого не нужно, напротив, если действительно один врач не справляется, участковый терапевт, к примеру, ставит один и тот же диагноз, и человек продолжает болеть — это может быть сопряжено с каким-то серьезным заболеванием, и нужно это как минимум исключить. Что касается боязни — да никто ничего не сделает. Если состояние здоровья позволяет работать, то никто специально не будет ухудшать показатели. Это даже не рекомендательный характер, это чтобы предотвратить более серьезные заболевания, потому что, как правило, частая болезненность вызвана какими-то определенными причинами в организме. Для того, чтобы исключить заболевание, но ни в коем случае не для того, чтобы как-то повлиять на карьеру человека. Если ничего страшного с организмом не случилось, то никто не предложит легкий труд, конечно. Можно будет работать, как и раньше», — добавила она.

24 июля Минздрав РФ сообщил о подготовке изменений в порядок выдачи больничных. В случае оформления листа нетрудоспособности более четырех раз за полгода лечащий врач будет обязан передать медкарту пациента комиссии «для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи и повышению ее доступности».

В ведомстве уточнили, что такие меры нужны, чтобы определить способность человека работать и необходимость его перевода по состоянию здоровья на другую работу. В Минздраве подчеркнули, что главной задачей комиссии будет являться выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка плана лечения и профилактики, что позволит улучшить качество жизни и здоровья работника.

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