Ученые спрогнозировали, когда начнутся магнитные бури после выброса на Солнце

Магнитные бури, вызванные выброшенным Солнцем небольшим протуберанцем, возможны на Земле в выходные. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) РАН.

«С Солнца в сторону Земли вчера (23 июля — «Газета.Ru») был выброшен небольшой протуберанец, находившийся почти точно в центре видимого солнечного диска», — говорится в публикации.

Ученые поясняют, что этот объект наблюдался всю текущую неделю и исчез со снимков накануне в начале дня. По словам экспертов, часть плазмы протуберанца в процессе его разрушения была выброшена в сторону Земли, хотя и с невысокими скоростями.

Также в сообщении организации отмечается, что уже в предстоящие выходные с 26 по 27 июля с вероятностью 65% начнутся слабые магнитные бури (G1). Вероятность более сильных бурь составляет около 15%.

Протуберанцы возникают в результате непрекращающейся солнечной активности. Под ее действием на поверхности звезды возникают смерчи и вихри. Эта нестабильность сосредотачивает энергию в одной точке, ослабляя гравитацию в другой.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет постепенно снижаться в течение ближайших четырех лет, однако в этот период возможны мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле.

Эксперт пояснил, что солнечные циклы напоминают земной климат — как на Земле иногда может выпасть снег в мае, так и при общем снижении активности Солнца там возможны аномальные вспышки.

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