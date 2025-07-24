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Туристы летят на греческий остров, чтобы сфотографировать местного кота

Daily Mail: кот на Крите стал местной достопримечательностью
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Туристы летят на греческий остров Крит, чтобы сфотографировать кота, ставшего местной достопримечательностью, пишет Daily Mail.

Кристально чистое море, песчаные пляжи и венецианская архитектура — далеко не единственные причины, по которым туристы стремятся на греческий остров Крит, пишут СМИ. В городе Ханья, на северо-западном побережье острова, живет кот по кличке Chonkus Maximus, ставший настоящей достопримечательностью и любимцем туристов.

Черно-белый кот, отличающийся внушительными размерами и невозмутимым поведением, уже успел завоевать сердца тысяч путешественников, а также получить собственную отметку на Google Maps. На платформе более 400 пользователей оставили восторженные отзывы, называя кота «легендой» и «обязательным к посещению».

Местные жители и туристы знают его привычные укромные места и устраивают настоящие поисковые экспедиции, делясь своими наблюдениями в соцсетях. Некоторые комментаторы иронично называют кота «финальным боссом Крита».

Ранее сообщалось, что кот президента Индонезии получил личную охрану.

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