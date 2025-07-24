Неизвестную пещеру обнаружили в Липецкой области

В Елецком районе Липецкой области, в долине реки Пальны, археологи обнаружили ранее неизвестную пещеру. Об этом сообщили в археологическом парке «Аргамач».

Там отметили, что «на Пальне было обследовано десять пещер». Три уже известные пещеры на Белом камне были соединены в одну систему протяженностью более 30 м. На сегодняшний день, по словам археологов, эта карстовая полость является второй по протяженности в регионе.

«В пределах археологического парка была обнаружена ранее неизвестная пещера длиной 26,5 м. Ее изучение еще будет продолжено спелеобиологами и палеозоологами», — говорится в публикации.

В июле наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш в Республике Башкортостан вошли в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое решение было принято на 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже.

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