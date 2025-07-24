Двоих жителей Тверской области приговорили к лишению свободы за госизмену

Двоих жителей Тверской области осудили на 17 и 14 лет за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил двоих жителей Тверской области к 17 и 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, один из фигурантов — Павел Девнин — активно поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Не позднее ноября 2023 года он склонил второго фигуранта — Кирилла Джафарова — к участию в деятельности данной организации, при этом сам в нее не вступил.

В результате Джафаров заполнил анкету о вступлении в «Легион «Свобода России» и направил ее на официальный сайт. Далее он вступил в переписку с куратором, в ходе которой заявил о желании оказать помощь Украине в деятельности, направленной против безопасности РФ. С декабря 2023 года по январь 2024 года мужчина прошел обучение диверсионной деятельности.

Более того, в январе прошлого года оба фигуранта переслали куратору с Украины информацию о бойцах Вооруженных сил РФ, принимающих участие в специальной военной операции. Впоследствии сотрудники Главного управления ФСБ РФ по Тверской области задержали злоумышленников, в связи с чем Джафаров не успел стать членом «Легиона «Свобода России».

«Суд <...> приговорил Джафарова к 17 годам лишения свободы <...> с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Девнина к 14 годам лишения свободы <...> с ограничением свободы на год», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что оба фигуранта проведут первые три года в тюрьме, после чего их отправят в исправительную колонию строгого режима.

Ранее в Республике Татарстан задержали группу диверсантов, работавших на ВСУ.