На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Найденный в Аргентине череп поставил ученых в тупик

Daily Mail: ученые озадачены деформированным черепом, обнаруженным в Аргентине
close
El Ancasti

Ученые озадачены таинственным деформированным черепом, обнаруженным в Аргентине, пишет Daily Mail.

В Аргентине археологи обнаружили череп, который может принадлежать представителю ранее неизвестной расы людей. Находка была сделана в провинции Кордова и уже вызвала широкий интерес у ученых и общественности.

Череп отличается необычными анатомическими особенностями: он значительно больше по размеру, чем у современного человека, с высоким лбом и сильно выступающими надбровными дугами. Также отмечается нестандартное строение костей черепа, что делает его уникальным среди известных видов гоминидов.

Ученые предполагают, что останки могут относиться к периоду неолита или даже быть более древними. Однако точный возраст находки еще предстоит определить. Пока эксперты не могут сказать с уверенностью, является ли череп результатом мутации, редкой патологии или действительно принадлежит к другой форме человеческой популяции.

Некоторые исследователи сравнили череп с так называемыми «антропами» — существами из местных легенд Южной Америки, которых иногда называют «людьми-муравьями». По преданиям, эти существа обладали внушительным ростом, физической силой и жили задолго до появления известных цивилизаций региона.

Научное сообщество пока воздерживается от сенсационных выводов, подчеркивая необходимость дальнейших исследований, включая ДНК-анализ и радиоуглеродное датирование.

Ранее на пляже в Австралии нашли скелет «русалки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами