Найденный в Аргентине череп поставил ученых в тупик

Ученые озадачены таинственным деформированным черепом, обнаруженным в Аргентине, пишет Daily Mail.

В Аргентине археологи обнаружили череп, который может принадлежать представителю ранее неизвестной расы людей. Находка была сделана в провинции Кордова и уже вызвала широкий интерес у ученых и общественности.

Череп отличается необычными анатомическими особенностями: он значительно больше по размеру, чем у современного человека, с высоким лбом и сильно выступающими надбровными дугами. Также отмечается нестандартное строение костей черепа, что делает его уникальным среди известных видов гоминидов.

Ученые предполагают, что останки могут относиться к периоду неолита или даже быть более древними. Однако точный возраст находки еще предстоит определить. Пока эксперты не могут сказать с уверенностью, является ли череп результатом мутации, редкой патологии или действительно принадлежит к другой форме человеческой популяции.

Некоторые исследователи сравнили череп с так называемыми «антропами» — существами из местных легенд Южной Америки, которых иногда называют «людьми-муравьями». По преданиям, эти существа обладали внушительным ростом, физической силой и жили задолго до появления известных цивилизаций региона.

Научное сообщество пока воздерживается от сенсационных выводов, подчеркивая необходимость дальнейших исследований, включая ДНК-анализ и радиоуглеродное датирование.

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