Россиянам рассказали, как правильно промыть черешню и избавиться от червяков

В черешне могут находиться различные червяки, поэтому перед употреблением ее важно правильно промыть. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, блогер Михаил Никандров посоветовал очищать ягоду от личинок вишневой мухи.

«Берем черешню, высыпаем ее в емкость и заливаем обычной проточной водой. Далее засыпаем одну ложку соды, а после берем ягоды, также высыпаем их, но в другую чашу. Заливаем аналогично проточной водой и засыпаем ложку обычной йодированной соли. И оставляем обе посудины на 30 минут», — сказал он.

Кроме того, для покупки хорошей ягоды специалисты советуют обращать внимание на ее внешний вид и запах. Это поможет обезопасить себя от некачественного товара.

Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова до этого рассказала «Газете.Ru», что ягоды требуют бережного ухода: при нарушении условий содержания они быстро теряют вкус и витамины. В гипермаркетах ягоды хранятся при оптимальной температуре от минус одного до плюс одного градуса и относительной влажности воздуха 90–95%.

Ранее врачи рассказали о пользе черешни для здоровья.