Психолог назвала признаки компьютерной зависимости у детей

Отсутствие возможности остановить игру является одним из главных признаков компьютерной зависимости у ребенка. Об этом «Пятому каналу» рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

По ее словам, в этом случае из-за остановки игры у ребенка может возникать яркая эмоциональная негативная реакция, иногда — ломание вещей или сильные крики. Кроме того, зависимые дети не могут жить без гаджетов и не знают, чем еще себя занять. Психолог отметила, что в младшем возрасте зависимость формируется быстрее.

«Как мы воспитываем детей и приучаем содержать себя в чистоте? Мы вместе с ними обучаем их умываться, принимать душ, чистить зубы, проверять частоту отдельных частей тела, подстригать ногти. И то же самое с гаджетами. Мы должны выработать некоторую систему. Необходимо с самого начала обучать ребенка, чтобы он сам заводил себе таймер, после которого игра останавливается, чтобы не было такого, что родители выдирают, например, эти гаджеты у него из рук», — добавила Искра.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что развитие детей в цифровую эпоху должно происходить не только вместе с гаджетами. По ее словам, современные дети с раннего возраста взаимодействуют с телефонами и другими устройствами, что оказывает влияние на формирование личности.

Ранее исследование показало зависимость большинства россиян от онлайн-рекламы.