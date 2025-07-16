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Психолог рассказала о развитии детей в цифровую эпоху

Психолог Абравитова: дети должны развиваться не только вместе с гаджетами
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Развитие детей в цифровую эпоху должно происходить не только вместе с гаджетами. Об этом «Пятому каналу» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, современные дети с раннего возраста взаимодействуют с телефонами и другими устройствами, что оказывает влияние на формирование личности.

«Родители должны учитывать вот этот фактор, что личность сама по себе должна находиться и один на один сама с собой, уметь быть с собой, уметь размышлять, уметь использовать ресурсы свои биопсихологические, психические для того, чтобы развиваться. А не только смотреть в сторону технологий, гаджетов и интернета», — объяснила Абравитова.

При этом эксперт уточнила, что в целом использование гаджетов не представляет опасности для ребенка, потому что они являются частью современного мира.

Исследователь детской психологии и профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания) Лиана Азеведо до этого говорила, что первый телефон для ребенка лучше не покупать до шести лет. По ее словам, шесть лет — критический период в развитии ребенка, до завершения которого давать ребенку какие-либо интерактивные средства массовой информации может быть нецелесообразно.

Ранее россияне ответили, в каком возрасте они покупали ребенку первый телефон.

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