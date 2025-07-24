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Психолог рассказал, что поможет справиться с прокрастинацией

Психолог Зберовский: любимая работа поможет справиться с прокрастинацией
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guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Прокрастинацию, которая стала главной проблемой XXI века, поможет побороть любимая работа. Об этом «Пятому каналу» рассказал психолог Андрей Зберовский.

Он отметил, что люди часто могут откладывать важные дела и заниматься менее значимым действием, например, уборкой квартиры или проведением времени в смартфоне.

«Чтобы побороть прокрастинацию, нужно иметь жесткую потребность в деньгах или очень сильно любить свою работу», — отметил Зберовский.

Экспепрт добавил, что из-за высокого уровня жизни люди могут терять мотивацию к труду и жить по принципу «успею». Из-за этого прокрастинации становится все больше.

Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос до этого говорила, что избавиться от прокрастинации можно, если понять, что факторы, которые ее провоцируют, не имеют ничего общего с реальностью. Наиболее эффективный способ проработать проблему — делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя.

Ранее россиянам объяснили связь прокрастинации с перфекционизмом.

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