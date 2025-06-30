Россиянам объяснили связь прокрастинации с перфекционизмом

Многие люди сталкиваются с чувством неспособности завершить задачу или проект, пока не сделают его идеально. При этом каждую ошибку они ощущают как личный проигрыш, из-за чего попадают в замкнутый круг перфекционизма. Это приводит к сомнениям в своих силах, а в конечном итоге – к прокрастинации, мешая добиваться успехов в жизни, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Специалисты рекомендуют начать анализ ситуации с выявления триггеров, то есть моментов, которые запускают режим «идеально или никак». Это может быть старт нового проекта, сравнение себя с другими в соцсетях, комментарии руководства на работе и так далее. Важно поймать себя на мысли о желании сделать что-то идеально, а затем записать, когда ив какой форме пришли таки размышления. Это – первый шаг на пути к выходу из автоматических реакций, считают эксперты.

Они подчеркивают, что перфекционизм и прокрастинация — это две стороны одной медали, поэтому важно не откладывать дела надолго. Нужно установить реалистичные сроки выполнения задач, а затем придерживаться установленного расписания. Рекомендуется также распределить большой проект на мелкие дела, которые легко завершить за полчаса. Работать рекомендуется с перерывами: 25 минут погружения в задачу, а затем – перерыв на пять минут. При этом необходимо сосредоточиться на текущих действиях, не думая об идеальном результате.

Перфекционистам важно также осознать и принять факт, что все контролировать просто невозможно – всегда есть некая неопределенность, поэтому что-то может пойти не так. Важно не делать из этого катастрофу, смещая фокус внимания с конечного результата на сам путь, усилия и полученный опыт. Специалисты также советуют таким людям отмечать даже самые крошечные шаги в смещении акцента с недостижимого результата на реальное продвижение вперед. Важно хвалить себя за это, как и за все, даже небольшие достижения и успехи.

До этого автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» рассказал «Газете.Ru», что перфекционизм может привести к постоянному чувству вины. Если у человека заложено желание быть лучшим и делать идеал, то чувство вины будет постоянным спутником. При этом сам он зачастую наслаждается перфекционизмом и взращенным чувством вины, считает специалист.

Ранее была названа опасность перфекционизма для мужчин.