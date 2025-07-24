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Суд рассмотрит дело в отношении участниц Pussy Riot о дискредитации российской армии

Генпрокуратура РФ: пятерых участниц Pussy Riot будут судить за фейки об армии
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Официальный сайт фестиваля независимого кино «Сандэнс»

Участниц группы Pussy Riot Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алехину будут судить по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Сообщается, что уголовное дело было направлено в Басманный районный суд Москвы для заочного рассмотрения

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участниц музыкальной группы Pussy Riot Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, их обвиняют по пунктам «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

До этого Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространение фейков о российской армии. В 2012 году адвокат выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Он также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее арестовали участницу клипа Pussy Riot c насмешками над павшими бойцами СВО.

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