Россияне не обращались за помощью в связи с ситуацией на границе Таиланда и Камбоджи

Посольство: обращений от россиян в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи нет

Обращений от граждан России в связи с конфликтом на границе Таиланда и Камбоджи в российское посольство в Бангкоке не поступало. Об этом сообщили РИА Новости в консульском отделе дипмиссии.

«Обращений от россиян в связи с боестолкновениями в пограничных районах на границе между Таиландом и Камбоджей в посольство не поступало», — сказал собеседник агентства.

Рано утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Их зафиксировали в районе спорного храма Та Моан Тхом. Стороны обвинили друг друга в начале сражений.

Как рассказали власти провинции Сурин в Таиланде, военнослужащие Камбоджи обстреляли один из населенных пунктов из артиллерийских орудий. В министерстве обороны Камбоджи заявили, что армия Таиланда совершила неспровоцированное вторжение на территорию страны, и камбоджийские бойцы ответили в рамках самообороны. При этом на фоне столкновений на границе истребители F-16, принадлежащие Вооруженным силам Таиланда, нанесли удары по целям в Камбодже.

Ранее россиян в Таиланде предостерегли от визитов в приграничные с Камбоджей районы.