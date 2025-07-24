Россиян предупредили о риске ослепнуть из-за пищевых красителей

Пищевые красители делятся на два основных вида – натуральные и искусственные. Если первые полезны для здоровья за счет содержания антиоксидантов, то вторые крайне опасны, могут привести к сильнейшей аллергии, конъюнктивиту и даже слепоте, предупредила в беседе с НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

У современных детей из-за массы красителей и различных пищевых добавок часто наблюдается «тотальная аллергия», которая выражается не просто в аллергическом рините, а настоящей сенной лихорадке, приводит к конъюнктивиту и кератиту, констатировала медик.

«У ребенка образуется бельмо, помутнение роговицы. Это настолько серьезно, что дети буквально слепнут, — добавила Мухина. — Если раньше эти истории были единичными, то теперь они носят массовый характер. Раскрашивать еду — это абсолютная деградация и колоссальное изменение пищевой мотивации».

При этом натуральные красители зачастую полезны для здоровья – в частности, есть такое понятие, как «цветная диета», при которой человек в течение каждого дня добавляет в рацион продукты определенного цвета. Например, в белый день это яйца, белокочанная капуста, редька, в красный – морковь, помидоры, красные яблоки и так далее. При таком подходе пища окрашена в те или иные цвета за счет естественного пигмента. Причем такие продукты богаты антиоксидантами, включая антоцианы, важные для борьбы с онкозаболеваниями.

В то же время пища с искусственными красителями бьет по иммунитету, заставляя выделять иммуноглобулин, «запаковывая» его в жировую ткань. В результате этого токсины и красители скапливаются в жире, из-за чего человеку крайне сложно похудеть. Избавиться от такой жировой прослойки и наладить здоровье в такой ситуации ему помогают только специальные капельницы и прочие процедуры, заключила врач.

До этого китайские ученые выяснили, что оксид титана (E171), широко используемый в пищевой промышленности в качестве отбеливателя, может вызывать серьезные нарушения обмена веществ. Он содержится в популярных продуктах питания — от конфет и печенья до жевательной резинки. Испытания на мышах подтвердили, что E171 значительно повышает уровень глюкозы в крови и нарушается выработка важных пищеварительных гормонов.

Ранее россиянам рассказали, как проверить клубнику на наличие красителей.