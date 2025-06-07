Повсеместный пищевой краситель провоцирует диабет, выяснили ученые

FCT: диоксид титана в конфетах и жвачке нарушает регуляцию уровня сахара в крови

Китайские ученые из Университета Цзясин Наньху доказали, что диоксид титана (E171), широко используемый в пищевой промышленности в качестве отбеливателя, может вызывать серьезные нарушения обмена веществ. Исследование опубликовано в научном журнале Food and Chemical Toxicology (FCT).

Эксперименты на мышах продемонстрировали, что наночастицы этой добавки нарушают работу кишечных гормонов, регулирующих уровень сахара в крови.

Особую тревогу вызывает тот факт, что E171 содержится в популярных продуктах питания — от конфет и печенья до жевательной резинки.

«Наши результаты показывают, что наночастицы диоксида титана могут способствовать развитию диабета 2 типа, ожирения и инсулинорезистентности», — заявили авторы исследования.

Тесты обнаружили, что у мышей, получавших E171, значительно повышался уровень глюкозы в крови и нарушалась выработка важных пищеварительных гормонов.

Эксперты рекомендуют потребителям внимательно изучать состав продуктов и избегать тех, где указан диоксид титана (TiO2 или E171), особенно в детском питании и часто употребляемых продуктах.

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