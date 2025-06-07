На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Повсеместный пищевой краситель провоцирует диабет, выяснили ученые

FCT: диоксид титана в конфетах и жвачке нарушает регуляцию уровня сахара в крови
close
Shutterstock

Китайские ученые из Университета Цзясин Наньху доказали, что диоксид титана (E171), широко используемый в пищевой промышленности в качестве отбеливателя, может вызывать серьезные нарушения обмена веществ. Исследование опубликовано в научном журнале Food and Chemical Toxicology (FCT).

Эксперименты на мышах продемонстрировали, что наночастицы этой добавки нарушают работу кишечных гормонов, регулирующих уровень сахара в крови.

Особую тревогу вызывает тот факт, что E171 содержится в популярных продуктах питания — от конфет и печенья до жевательной резинки.

«Наши результаты показывают, что наночастицы диоксида титана могут способствовать развитию диабета 2 типа, ожирения и инсулинорезистентности», — заявили авторы исследования.

Тесты обнаружили, что у мышей, получавших E171, значительно повышался уровень глюкозы в крови и нарушалась выработка важных пищеварительных гормонов.

Эксперты рекомендуют потребителям внимательно изучать состав продуктов и избегать тех, где указан диоксид титана (TiO2 или E171), особенно в детском питании и часто употребляемых продуктах.

Ранее ученые рассказали, как самому определить превышение концентрации красителя в пище.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами